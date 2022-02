L’AQUILA: FRATELLI D’ITALIA RACCOGLIE FIRME PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L’AQUILA – Si terrà anche all’Aquila la raccolta di firme promossa da Fratelli d’Italia per promuovere una legge d’iniziativa popolare per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

L’appuntamento è per domenica 6 febbraio nella sede del partito in via Pizzodoca (piazzetta del Sole), dalle ore 16 alle 18.

“Coerentemente con la battaglia condotta da sempre da Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni per il presidenzialismo è arrivato il momento che i cittadini siano coinvolti in prima persona per scegliere il capo dello Stato. Basta giochi di palazzo non è solo lo slogan della campagna di raccolta firme ma un appello che rivolgiamo a tutti i cittadini a sostenere l’iniziativa affinché il teatrino della politica a cui abbiamo assistito in occasione delle ultime elezioni per il Quirinale non si ripeta mai più. La sovranità è una prerogativa del popolo, che non può essere escluso da scelte determinanti per il proprio futuro”, dichiara il portavoce comunale di Fratelli d’Italia, Michele Malafoglia.