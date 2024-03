L’AQUILA: FRATELLI D’ITALIA, RIUNIONE COORDINAMENTO PROVINCIALE. SUL TAVOLO ANCHE VITTORIA REGIONALI

L’AQUILA – È stata fissata per domani all’Aquila alle 18,30 presso la sede del partito in via Pizzo D’Oca, la riunione del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia: all’ordine del giorno, tra le altre cose, l’esame dei risultati del voto alle elezioni regionali abruzzesi di domenica scorsa che ha decretato, per la prima volta nella storia della Regione, il secondo mandato consecutivo della coalizione di centrodestra guidata dal presidente, Marco Marsilio, di FdI.

L’incontro – si legge in una nota – ha anche il significato dell’insediamento del coordinamento provinciale.

Si tratta della prima riunione dell’organismo eletto nel congresso provinciale che si è svolto nel mese di dicembre.

“Il risultato ottenuto dal centrodestra alle regionali abruzzesi è stato straordinario ed in questo senso il nostro partito è stato il trascinatore della nostra grande squadra – spiega il coordinatore provinciale, Claudio Gregori -. In tale contesto FdI in provincia dell’Aquila ha dato dimostrazione di essere molto efficace. Però anche se in un contesto positivo, bisogna sempre fare la analisi del voto entrando nei dettagli dei risultati per porre le basi di miglioramenti futuri”.