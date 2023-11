L’AQUILA, FRECCE TRICOLORI SU SAN BERNARDINO: BIONDI, “APPUNTAMENTO AL PROSSIMO ANNO A PRETURO”

L’AQUILA – “Non dimentichiamo il dolore che ha colpito la Pattuglia. Le ‘Frecce tricolori’ hanno già attraversato i nostri cieli in periodo di emergenza pandemica e, allora, non potemmo goderne pienamente. È stato un momento indimenticabile, alla presenza dei bimbi dei centri estivi della città, di tante famiglie. L’appuntamento, per cui ringrazio l’impegno del consigliere delegato per l’Aeroporto dei Parchi, Livio Vittorini, tornerà il prossimo anno con l’Airshow di Preturo, che ci auguriamo di poter dedicare alla memoria di Ghersi”.

Lo ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, stamattina a San Bernardino, quando la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sorvolato la Basilica, dove centinaia e centinaia di aquilani, di ogni età, hanno atteso l’esibizione in occasione dell’iniziativa “L’Aeronautica Militare ringrazia l’Italia”, a cento anni dalla nascita della Forza Armata.

Il Comune dell’Aquila si è occupato degli aspetti organizzativi dell’evento, ideando l’intrattenimento nell’attesa del passaggio per gli spettatori, e gestendo gli aspetti di sicurezza. Un evento solamente rimandato, che era già stato programmato per il 27 maggio scorso. L’evento luttuoso che aveva colpito la Pattuglia – ovvero la scomparsa improvvisa del componente, il capitano Alessio Ghersi, aveva, infatti, indotto gli organizzatori a cancellare le manifestazioni programmate.