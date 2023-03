L’AQUILA: “FROM BEATLES TO YOU”, A RADICI LABORATORIO MOSTRA DI FRANCESCO MORINI

L’AQUILA – Sabato 18 marzo 2023 alle ore 17:30 sarà inaugurata presso Radici Laboratorio, a L’Aquila, la mostra From Beatles to you.

Dieci opere di Francesco Morini, scrittore, formatore, musicista, storyteller e artista figurativo romano, ispirate da dieci canzoni, capolavori intramontabili dei Beatles nella loro fase più sperimentale e psichedelica.

L’esposizione presenta dieci pezzi d’autore dove il cromatismo pittorico e la musica dei brani di Lennon-McCartney, inseguono un dialogo immaginifico tra materia e suggestione emotiva, fondendo e confondendo l’esperienza visiva con quella uditiva.

“Helter Skelter”, “I Am the Walrus”, “A Day in the Life”, “She’s Leaving Home”, “Across The Universe”, “Eleanor Rigby”, “Tomorrow Never Knows”, “Strawberry Fields Forever”, “Got to Get You into My Life”, “And Your Bird Can Sing”, immergono lo spettatore in un loop sonoro e visuale, in cui il segno astratto e informale dell’artista si sforza di emergere dal colore, alla ricerca di assonanze e dissonanze da armonizzare. Proprio come la voce di John Lennon nel brano “Tomorrow never Knows” del 1966.

La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle h. 17:00 alle h. 21:00, tranne il lunedì, fino a Domenica 26 Marzo 2023. L’evento è a ingresso libero.