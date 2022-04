L’AQUILA, FRONTALE TRA DUE AUTO A BAZZANO: QUATTRO FERITI IN INCIDENTE IERI POMERIGGIO

L’AQUILA – Quattro i feriti a seguito di un frontale tra due auto avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17.20, sulla statale 17 tra Onna e Bazzano, all’Aquila.

Viaggiavano a bordo di due auto che si sono scontrate frontalmente all’altezza di un rivenditore di materiali edili.

Le condizioni dei feriti, spiega Il Centro, non destano particolari preoccupazioni, anche se sono stati tutti accompagnati in pronto soccorso per gli accertamenti e le cure.

Su una vettura viaggiavano moglie e marito dell’Aquila. Lui L.L. di 74 anni e lei P.D.N. di 72. Aquilana anche l’altra coppia di coniugi: G.T. (74) il marito e G.O. (66) la moglie. Ancora da chiarire le dinamiche.