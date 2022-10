L’AQUILA, FRULLO: “DISSERVIZI INSOSTENIBILI, SUBITO COMMISSIONE SU EMERGENZA OSPEDALE”

L’AQUILA – “Le continue e pesanti segnalazioni sui disservizi e sullo stato di emergenza dell’Ospedale San Salvatore, ci hanno indotto ad investire del problema i vertici dell’Asl dell’Aquila e gli stessi sindacati che, in più di un’occasione, avevano già sottolineato l’insostenibile condizione del presidio. Infatti, nelle ultime settimane si è svolto un periodo di ascolto con utenti ed operatori e ne è scaturita una situazione di assoluta gravità che rischia di minare le stesse prestazioni mediche”.

Lo scrive in una nota il consigliere al Comune dell’Aquila Fabio Frullo, presidente della Commissione Politiche Sociali.

“Una carenza di medici, infermieri e oss – aggiunge – ormai strutturale che porta gli stessi medici a rinviare le prenotazioni per gli appuntamenti a cui orami non si può tenere fede. In tutti i reparti gli operatori di turno devono fare i conti con una grave carenza di colleghi e i carichi di lavoro, vista la situazione, diventano difficili da sostenere”.

“Riteniamo che non sia il tempo di lasciare solo chi, da anni, con competenza e dedizione, combatte in prima linea così come devono continuare ad essere assicurate le prestazioni primarie ai cittadini aquilani che, sempre più, in caso di necessità, rischiano di non trovare un posto letto disponibile nei reparti. Tutto questo ci ha portato alla decisione di convocare un’apposita Commissione consiliare dedicata all’esame della situazione di emergenza nella quale versa il presidio ospedaliero San Salvatore”, conclude Frullo.