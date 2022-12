L’AQUILA: FRUSTATE E SCHIAFFI A NIPOTI MINORENNI, ARRESTATO MACEDONE 36ENNE

L’AQUILA – E’ stato arrestato a L’Aquila un macedone di 36 anni, accusato di aver perpetrato ripetute violenze nei confronti delle due nipoti, minorenni, orfane di padre, e abbandonate dalla madre. Picchiate selvaggiamente con una frusta, anche per futili motivi, schiaffeggiate e aggredite con un manico del martello, per un finestra rotta, per l’uso dello smartphone che l’orco non tollerava.

A darne notizia, Marcello Ianni sul quotidiano Il Messaggero.

Le violenze sono cominciate nel 2020. Provvidenziale l’intervento delle insegnanti dell’Istituto di istruzione superiore Ottavio Colecchi nel polo di Colle Sapone, che si sono allertate avendo riscontrato lesioni e ferite sul corpo delle due povere ragazze, che hanno raccontato dunque l’inferno che stavano vivendo. L’arrestato, assistito dall’avvocato Francesco Valentini, deve rispondere di atti persecutori e lesioni,