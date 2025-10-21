L’AQUILA: FUNIVIA ROIO – CENTRO STORICO, OK DA GIUNTA A PIANO DI FATTIBILITA’ DA 200MILA EURO

L’AQUILA – Un nuovo passo avanti per la realizzazione della funivia urbana dell’Aquila. La Giunta comunale ha, infatti, approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) per il collegamento a fune che unirà la zona del centro storico con il polo universitario di Roio.

La soluzione scelta prevede una stazione di partenza in via XX Settembre, all’altezza del ponte di Sant’Apollonia, e una stazione di arrivo nel polo universitario di Roio, sul versante sud-est. L’impianto, del tipo monofune con cabine da dieci posti, consentirà di superare rapidamente il dislivello tra il centro urbano e la collina universitaria.

Il costo del Pfte dell’opera è di circa 200mila euro.

“L’opera, prevista dal Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), mira a creare un sistema di trasporto ecologico e innovativo capace di ridurre traffico e inquinamento, facilitando gli spostamenti tra il centro città e il campus universitario. È un progetto strategico e di visione – hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani – che coniuga sostenibilità, innovazione e valorizzazione del territorio. La funivia collegherà idealmente e materialmente il cuore urbano con la cittadella universitaria, rendendo L’Aquila una città più ancora più accogliente, moderna e sostenibile dal punto di vista ambientale”.