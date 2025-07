L’AQUILA: FUORI SERVIZIO DA GIORNI L’ASCENSORE AL TERMINAL DI COLLEMAGGIO

L’AQUILA – Fuori servizio da giorni uno degli ascensori di collegamento tra Piazza Duomo con il tunnel pedonale che conduce al terminal bus “Lorenzo Natali” di Collemaggio.

A segnalarlo diversi aquilani che lamentano il disservizio, che si protrae da oltre una settimana.

“Un disagio per chi quotidianamente, per lavoro, lascia le auto al parcheggio Natali per raggiungere il centro storico – sottolinea un lettore di AbruzzoWeb – Considerando che per molti non ci sono alternative, vista la cronica carenza di parcheggi”.