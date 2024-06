L’AQUILA: FUORIUSCITA DI LIQUAMI A MADONNA FORE A CAUSA DI UN TOMBINO ROTTO

L’AQUILA – Una piccola emergenza ecologica a Madonna Fore all’Aquila. Infatti sono fuoriusciti liquami da un pozzo nero in seguito alla rottura di un tombino lesionato, forse, per la pressione, tombino situato nei pressi del bagno pubblico vicino alla chiesetta. Si è formato una sorta di laghetto artificiale quanto mai insalubre per le tante persone che frequentano quella zona da tanti anni.

La forte pioggia di ieri non ha fatto altro che peggiorare la situazione visto che quella macchia con i liquami si è estesa ulteriormente come attesta la foto di Cocciolone. Poi con le alte temperature che si prevedono nei prossimi giorni la situazione, anche sotto l’aspetto sanitario, sarà peggiore con il rischio di una proliferazione degli insetti e pessimo odore. A meno che non si intervenga subito.