L’AQUILA: FURGONE SI INCASTRA SOTTO L’ARCO DI PORTA LEONI, LO RIMUOVONO I VIGILI DEL FUOCO

L’AQUILA – Caos ieri pomeriggio nel centro storico aquilano a causa di un furgone rimasto incastrato sotto l’arco di porta Leoni a causa di un errore di valutazione del conducente. Sul posto i Vigili del Fuoco del Corpo Provincialee il personale della Polizia Locale che hanno posto delle corde al furgone in modo da poterlo trascinare e rimuoverlo. C’è voluto del tempo e alcuni automobilisti, infuriati per la coda che si è venuta a creare, hanno protestato suonando con il clakson. Poi, per fortuna, si è tornati alla normalità.