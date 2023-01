L’AQUILA: FURTO AL COFFEE SHOP DI PIAZZA PALAZZO

L’AQUILA – È allarme sicurezza all’Aquila, tra atti vandalici e furti in pieno centro.

La scorsa notte ignoti si sono introdotti nel “Coffee shop h24” di Piazza Palazzo, rompendo con una pietra il vetro dei distributori automatici.

Ancora da accertare l’entita del furto e il bottino portato via dai ladri.

Una notte “movimentata” quella appena trascorsa, infatti, poco distante, in via Fontesecco, malviventi non ancora identificati (non si esclude che possano essere gli stessi soggetti) hanno rotto il finestrino di un’auto parcheggiata a bordo strada per poi darsi alla fuga quando è scattato l’antifurto. (a.c.)