L’AQUILA: FURTO CON SPACCATA NELLA NOTTE A L’AQUERELLO, EQUIZI, “ANDIAMO AVANTI, CON IL SORRISO”

L’AQUILA – Furto con spaccata questa notte ai danni dell’Aquerello, noto locale sulla statale 80 ad ovest dell’Aquila. Due ladri hanno distrutto la vetrina intorno alle ore 5:00 con un sasso e poi con una sedia, pensando probabilmente che solo la porta fosse dotata di allarme, e invece l’allarme scattato lo stesso e i due, incappucciati e con il volto travisato da una sciarpa, hanno dunque frettolosamente afferrato il registratore di cassa, dentro il quale c’erano però pochi spiccioli, e sono fuggiti via.

Nella notte nel vicino quartiere Solaria sono stati presi di mira, dalle stesse due persone, come risulta evidente dalle telecamere di sorveglianza, anche alcuni garage e rimesse.

L’Aquerello, di cui è titolare l’imprenditore Giordano Equizi, non ha subìto però alcun rallentamento. E questa mattina era regolarmente aperto per servire le colazioni. La vetrata distrutta è stata rimossa e il varco coperto. “Andiamo avanti come sempre, con il sorriso” commenta Equizi ad Abruzzoweb.

Intanto sono scattate le indagini delle forze dell’ordine, che hanno già acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.