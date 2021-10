L’AQUILA: FURTO DI DUE BOTTIGLIE DI SASSICAIA AL BECCAFICO, FERMATO IL LADRO ‘BUONGUSTAIO’

L’AQUILA – Furto di due bottiglie di pregiato vino Sassicaia, dal valore di 900 euro, nel Beccafico drink store sulla statale 17 ad ovest dell’Aquila.

Responsabili due persone di nazionalità albanese, in trasferta da Roma, con una macchina a noleggio che sono state fermate ieri dalla polizia, anche per un furto in un supermercato nelle immediate vicinanze del capoluogo. Naturalmente, il vino del Beccafico non è stato ritrovato. A finire ai domiciliari uno solo dei due stranieri, l’altro, quello coinvolto direttamente nel raid aquilano nel furto a Beccafico, è stato rilasciato.

A denunciare il furto, avvenuto l’8 ottobre, lo stesso titolare del Beccafico, Pierluigi Panella, alle forze dell’ordine e anche su un post di facebook.

Ha scritto Panella: “Dico a te ‘buongustaio’ che questa mattina hai portato via 2 bottiglie di Sassicaia annate 2010 e 2017, prelevandole dai rispettivi cofanetti mettendole nella braghe. Se non l’hai bevute per pranzo ti consiglio di portale indietro o altrimenti passare a pagarle. Abbiamo un bel video che ti riprende da quando sei arrivato nel piazzale a quando sei andato via con e senza mascherina”.

Ed è stato proprio il video della telecamera ad aver consentito agli agenti di riconoscere l’autore del furto nel posto di blocco, fermato con il suo complice.

“Il ‘buongustaio’ del Sassicaia è stato individuato e denunciato!! Ringraziamo Carabinieri e Forze dell’Ordine che con il loro operato tempestivo e con l’ausilio del nostro sistema di videosorveglianza li hanno presi”, ha commentato appresa la notizia Panella.