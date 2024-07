L’AQUILA: FURTO IN PIENO GIORNO IN APPARTAMENTO AL QUARTO PIANO A PETTINO, DUE LADRI IN AZIONE

L’AQUILA – Un furto in pieno giorno, intorno alle 12.30 ad opera di due ladri nel quarto piano di una palazzina di via Prifernum a Pettino, quartiere a ovest dell’Aquila.

In base alle testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, ad entrare in azione due uomini. Il primo, descritto come di alta statura, sulla sessantina, con un codino e capelli brizzolati, avrebbe forzato la porta di ingresso, e si è poi defilato, si suppone per fare il palo.

Il secondo si è introdotto nell’appartamento e lo ha messo a soqquadro, portando però via oggetti di scarso valore.

Il tutto in modo indisturbato, in un condomino abitato, al quarto piano, e nonostante la presenza di numerose telecamere nel circondario, le cui immagini sono ora in fase di acquisizione da parte della polizia che ha avviato le indagini.