L’AQUILA: GARA DI ARRAMPICATA REGIONALE ALLA MONKEY’S GARAGE 

L’AQUILA – La palestra di arrampicata sportiva Monkey’s Garage ospiterà la prima tappa del campionato regionale Under 10, 12 e 14 anni della F.a.s.i. (Federazione arrampicata sportiva italiana).

L’appuntamento è alle ore 10 nella struttura di Via Berardino Vecchioni n. 3.

L’evento è organizzato dalla società Monkey’s Garage e dalla Gollum Climbing Academy di Pescara, che da quest’anno collaborano per la squadra agonistica: una collaborazione, quella tra le due società aquilana e pescarese, che ha già portato ottimi risultati a Firenze, in occasione del Trofeo amatoriale Toscana GRO – Boulder F.a.s.i. Under 10, che si è disputato sabato 11 e domenica 12 novembre scorsi sulle pareti da arrampicata sportiva della Palestra Crazy Center Firenze Sud.

Le gare per la tappa aquilana di domani si svolgeranno attraverso 10 blocchi per ciascuna categoria. Gli Under 14 gareggeranno fino alla finalissima, mentre per gli Under 12 e Under 10 si procederà con una classifica di piazzamento generale.

Tante le iscrizioni da tutto l’Abruzzo e anche dal Lazio, a conferma dell’alto tasso tecnico che caratterizzerà le gare.