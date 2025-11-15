L’AQUILA: GARAGE DI STRINELLA 88 USATI COME DORMITORIO PUBBLICO DAI MIGRANTI, SCATTA LA PROTESTA

L’AQUILA – Proteste da parte dei residenti i quali segnalano la inopportuna presenza di migranti che dormono nei garage del Centro direzionale Strinella 88 all’Aquila, non lontano dalla Questura. Una situazione da risolvere per problematiche di natura igienica anche nell’interesse di queste persone che non sanno dove andare.

I migranti, per penetrare in quegli ambienti comunque molto freddi, avrebbero forzato le porte tagliafuoco per introdursi all’interno dei locali dove ci sono un paio di centri medici oltre a studi professionali di varia natura, abitazioni e quant’altro.

Ora i residenti chiedono alle istituzioni una soluzione rapida anche perché la permanenza di migranti può generare problemi non solo di natura sanitaria non secondari come infezioni o altro ma anche per trovare alloggi decorosi per queste persone le quali, forse, sono le stesse allontanate dal parcheggio del terminal bus di Collemaggio qualche giorno fa.