L’AQUILA, GARAVAGLIA: “CITTA’ PUO’ INTERCETTARE TURISTA DEL FUTURO, PUNTO RIFERIMENTO APPENNINI”

L’AQUILA – “Ho avuto la possibilità di vedere una città che ha fatto molto sul turismo ed è sulla strada giusta per intercettare il turista del futuro”.

Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, incontrando all’Aquila, gli operatori del settore i quali hanno formulato diverse istanza all’uomo di Governo della Lega. Insieme al ministro, il coordinatore regionale del Carroccio, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, il sindaco, Pierluigi Biondi, ricandidato del centrodestra alle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo, e l’assessore comunale al turismo Fabrizia Aquilio, anche lei esponente salviniana.

“Questa città – ha spiegato ancora Garavaglia – ha un’attenzione particolare al turista ed è in grado di offrire in modo molto organizzato arte, bellezza e cultura insieme ad attività di benessere come trekking e cicloturismo. Attività oggi maggiormente richieste che sono volano di promozione del territorio e quindi di ricchezza. Sono convinto che questo territorio, se prosegue su questa strada, nei prossimi mesi può avere un tasso di sviluppo molto superiore alla media e L’Aquila, con uno slancio definitivo, può essere benissimo il punto di riferimento degli Appennini”.

Sempre nell’ambito della campagna elettorale della Lega e del Centrodestra, domani alle 21 all’Aquila nella villa comunale terrà un comizio il leader nazionale, Matteo Salvini.