L’AQUILA, GENERAL TRACTOR DI CIANCARELLA INAUGURA NUOVA SEDE CON PRESENTAZIONE CAT NEXT GENERATION

L’AQUILA – Un grande evento con oltre mille persone da tutta Italia per inaugurare la nuova sede aquilana di General tractor, del noto imprenditore Luciano Ciancarella, e per presentare le innovative macchine Cat Next Generation.

La tre giorni partirà domani, 15 ottobre, e fino al 17, dalle 9 alle 18, nella zona industriale di Monticchio, in via Rodolfo Volpe, all’Aquila. AbruzzoWeb seguirà l’evento in diretta sabato pomeriggio, 16 ottobre, a partire dalle 16.30.

Tra musica, buon cibo e macchine caterpillar, l’arrivo dei nuovi modelli 302.7, 303, 303.5, sarà l’occasione per inaugurare la nuova sede che conta oltre 4mila metri di spazi esterni e circa 1.500 interni.

Un nuovo capitolo per la General Tractor, fondata nel 2010 dalla ditta di Luciano Ciancarella che con l’omonima società è in attività dal 1994. La nuova sede rappresenterà un punto di riferimento per l’Abruzzo e il Molise. Un investimento che ha portato a 11 nuove assunzioni, per una realtà che conta 32 dipendenti.

L’evento di inaugurazione richiamerà centinaia di persone ogni giorno da tutta Italia che potranno accedere al campo prova per testare gli attesi modelli con motori di nuova generazione.

“C’è stata una grande risposta per questo evento e ne siamo molto felici”, spiega Ciancarella.

“Arriverà gente da tutta Italia, da nord a sud, dalla Lombardia alla Puglia. Abbiamo oltre mille prenotati da Milano, Lecce, Bari, Foggia e le adesioni continuano a crescere. Siamo oltre ogni più rosea previsione e questo non può che farci piacere”.