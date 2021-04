L’AQUILA, GENITTI “GALERIE”: L’OPEN DAY DELL'”ATELIER DEL BENESSERE VISIVO”

L’AQUILA – Taglio del nastro per “Galerie”, un “Atelier del benessere visivo” che ha riportato in centro, a 12 anni dal terremoto dell’Aquila, la storica Ottica della famiglia Genitti riaperta lunedì in corso Federico II al numero 12.

Questa mattina l’Open Day che si è svolto alla presenza del primo cittadino del capoluogo, Pierluigi Biondi, il vice presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente e il consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci e Americo Di Benedetto.

A fare gli onori di casa il dottor Germano Genitti, primario oculista dell’ospedale dell’Aquila, direttore della Banca degli Occhi e comproprietario del punto vendita insieme alla sorella Gioia, ottico contattologo.

“Mio padre – ha spiegato ai microfoni di AbruzzoWeb – aprì proprio qui il suo negozio di appena 30 metri quadrati 57 anni fa e negli stessi locali, ampliati nel tempo, ci trovavamo anche prima del sisma”.

Oggi il nuovo capitolo si apre in uno spazio di 300 metri quadrati, caratterizzati da un design all’avanguardia, risultato di un importante restauro post sisma dell’immobile, condotto dalla ditta Rosa Edilizia di Walter Rosa e, nella parte architettonico-progettuale e relativa agli arredamenti, dall’Arteco Srl di Milano, in collaborazione con lo stesso Germano Genitti.