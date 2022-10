L’AQUILA: “GENTILMENTE SCHOOL”, A LEZIONE DI ITALIANO PER LAVORATORI STRANIERI E TURISTI

L’AQUILA – Ha aperto i battenti in via Cascina 11 a L’Aquila, Gentilmente school, la scuola di italiano della docente Daniela Gentile.

La scuola si rivolge in particolare a stranieri che vivono stabilmente a L’Aquila e che decidono di investire nell’apprendimento della lingua italiana per integrarsi nella comunità sociale e lavorativa. Ma anche a turisti, appassionati dell’Italia e dell’Abruzzo, a tal punto da volerne conoscere la lingua e la cultura a 360 gradi.

Racconta Gentile: “la festa di inaugurazione che ha visto una bella partecipazione internazionale e che mi auguro sarà l’inizio di una bella avventura per promuovere la nostra lingua, L’Aquila e l’Abruzzo. Sono convinta che, nel mio piccolo, la scuola possa dare un contributo culturale alla vitalità della città. Molti dei miei corsi prevedono anche escursioni, esperienze ed attività per scoprire il nostro territorio e quindi anche il coinvolgimento di guide turistiche e delle eccellenze locali, artigianali, artistiche, eno-gastronomiche e ricettive”.

Daniela Gentile ha 36 anni. Dopo gli studi a Roma, ha vissuto in Olanda per quasi sette anni, dove ha insegnato italiano agli olandesi innamorati dell’Italia. Due anni fa ha deciso di tornare a vivere in Italia. A causa del Covid ha lavorato soprattutto online, ma ora che la situazione lo permette ha deciso di aprire la sua scuola nel centro dell’Aquila, dove poter tornare a fare finalmente anche lezioni in presenza.