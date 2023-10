L’AQUILA: GINNASTICA RITMICA, CRESCE L’ETOILE. SBOCCIANO PRIMI TALENTI, JUCHICH PUNTA AL NAZIONALE

L’AQUILA – Continua l’ascesa della Società Aquilana di Ginnastica ritmica, guidata da Ornella Cerroni dal 1990.

Il percorso iniziato qualche anno fa insieme ad Erika Bromo, già ginnasta di rilievo di serie A che ha raccolto nel capoluogo abruzzese un lavoro pluridecennale, sta infatti dando i suoi frutti, con la squadra di Ritmica L’Etoile che è arrivata in un anno e mezzo ai vertici delle classifiche.

“La ginnastica ritmica – spiega Ornella Cerroni – è una disciplina complessa ma che, se fatta bene e da allenatrici competenti, può portare grandi soddisfazioni. Ecco perché investo molto su queste ragazze che vedo migliorare giorno dopo giorno con tenacia e perseveranza”.

“La nostra società – continua Cerroni – per loro sarà sempre un solido appoggio. Parliamo di atlete giovanissime e già molto serie, con alle spalle famiglie che le seguono con serietà e costanza”.

“Abbiamo tirato su un bel vivaio di bambine che promettono bene – le parole dell’allenatrice Erika Bromo –. Sono dei piccoli talenti che si affacciano per la prima volta in questo fantastico mondo”.

“Il nostro – continua Bromo – è un lavoro tecnico-ludico per chi si avvicina per la prima volta alla ginnastica ritmica. Lavoro che proseguo gradualmente per approcciare la disciplina in forma più tecnica. Le ginnaste si allenano due volte a settimana, per intensificare gli appuntamenti fino a diventare giornalieri per categorie più impegnative, come ad esempio il campionato Federale Gold”.

In questo contesto ha iniziato a “brillare” l’aquilana Giulia Juchich, classe 2012, una delle promesse a livello italiano, che ha passato le prime due selezioni del progetto Tutor Regionale fino ad arrivare alla selezione Interregionale di zona tecnica 3-4-5.

La giovane promessa è stata l’unica aquilana a passare il turno, in attesa del prossimo step nazionale da superare.

Intanto, la società completamente ristrutturata è già a lavoro per le prossime gare, mentre le ginnaste Gold hanno appena superato la seconda prova individuale di specialità ad Ortona (Chieti) e si sono qualificate per la fase Interregionale.

“Abbiamo splendidi talenti da continuare a far crescere – conclude la direttrice Cerroni –, una rosa di piccole ginnaste in erba che sotto l’attenta direzione tecnica di Erika Bromo, ed il suo staff, sbocceranno presto”.

Anche per la stagione 2024 si riconferma la preziosa collaborazione con L’Armonia d’Abruzzo.

Per info: 3313079254 e 3939895396