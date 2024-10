L’AQUILA: GINNASTICA RITMICA, DANZA AEREA, TOTAL BODY E PILATES, ECCO IL NUOVO CENTRO DI CERRONI

L’AQUILA – Domenica di open day all’Aquila per il nuovo Centro di ginnastica ritmica dell’Asd L’Étoile diretto da Ornella Cerroni.

L’appuntamento è dalle ore 17 alle ore 20, nella struttura di Via Giuseppe Saragat, nel Nucleo industriale di Pile. Le prove saranno gratuite per tutte le bambine.

Il nuovo Centro “firmato” L’Étoile, “nasce dalla necessità di rispondere alla carenza di spazi dedicati alla formazione di settore, rappresenta un’opportunità cruciale per le giovani atlete e appassionate di questa disciplina sportiva”, spiega Cerroni, da sempre attiva nel promuovere lo sviluppo della ginnastica ritmica in Abruzzo.

Il progetto sarà gestito da Erika Bromo, già ginnasta di Serie A ed attuale Tecnico regionale della Federazione ginnastica d’Italia, con un curriculum che la rende la figura ideale per un progetto che si propone non solo di formare nuove promesse della ginnastica ritmica, ma anche di offrire un luogo di crescita e perfezionamento per le ginnaste già affermate.

La nuova sede potrà ospitare i livelli dall’avviamento alla pre-agonistica, con un’area principale in cui sarà posta la pedana omologata per le gare e una sala completamente dedicata al potenziamento muscolare.

Inoltre, nei nuovi spazi saranno avviati anche corsi di Danza Aerea, Tessuti e Corda con l’istruttore Daniel Crudele, campione mondiale 2022 e corsi di Total Body, Potenziamento e Pilates, a cura della dottoressa Melissa Paparusso, laureata in Scienze motorie Preventive ed adattative.

“La mancanza di spazi e di strutture all’altezza – continua la docente – ha spinto la società L’Etoile a prendere questa importante decisione, per offrire alle nostre giovani atlete l’opportunità di allenarsi in un ambiente professionale e stimolante, dove possano sviluppare al massimo il loro potenziale”.

La già avviata collaborazione con Erika Bromo, inoltre, aggiunge un ulteriore prestigio al progetto: con un passato da ginnasta di alto livello, Bromo si pone infatti come guida sia sportiva che educativa per le atlete.

“Sarà un onore continuare a lavorare all’Aquila e contribuire alla crescita della ginnastica ritmica in questa città. Questo centro è una grande opportunità per avvicinare sempre più bambine e ragazze a questo sport e offrire loro le migliori condizioni possibili per emergere”, le parole della giovane ma già navigata ginnasta che sarà affiancata dalle istruttrici Iris Habazaj e Claudia Basile, le quali hanno saputo dimostrare un impegno eccezionale nell’avviamento delle giovani atlete in questa disciplina, unendo alla loro competenza tecnica una grande passione e una grande sensibilità.

Il loro approccio – secondo Cerroni – “va oltre l’insegnamento delle basi della ginnastica: tutte sanno creare un ambiente accogliente e stimolante, in cui le bambine si sentono incoraggiate a migliorarsi senza mai perdere il piacere di praticare lo sport, comprendendo, al tempo stesso, le esigenze di ciascuna allieva, offrendo loro supporto e motivazione in modo personalizzato”.

“Questa capacità di sintonizzarsi con le emozioni delle giovani ginnaste – prosegue – insieme alla passione con cui trasmettono la bellezza della ginnastica, fa di loro non solo delle ottime istruttrici, ma anche figure di riferimento e modelli positivi per le atlete che guidano”.

La struttura, moderna e attrezzata, offrirà alle atlete uno spazio adeguato per l’allenamento e la preparazione fisica, favorendo lo sviluppo di una disciplina che richiede non solo grande impegno, ma anche una grande formazione tecnica e artistica.

“L’apertura di questo centro è un segnale positivo per L’Aquila e per lo sport locale e dimostra che, anche in un contesto di difficoltà legato alla mancanza di strutture, l’iniziativa e la passione possono dare vita a progetti importanti. Le giovani ginnaste potranno così sognare di seguire le orme di atlete di alto livello, crescendo in un ambiente confortevole ed accogliente che valorizza sia lo sport che i valori formativi legati alla disciplina – dichiara infine Cerroni -. Il tutto a rappresentare un valore aggiunto per la nostra città”.

PER INFO:

direzione: 3939895396

segreteria: 3313079254 – 3428486222 – 3467827233

Facebook: https://www.facebook.com/ritmicaletoileaq

Instagram: @ritmicaletoileaq