L’AQUILA: GIOCATA “LA PARTITA DEL CUORE”, TORNEO VINTO DALLA SQUADRA DI SCIENZE MOTORIE

L’AQUILA – Nello Stadio comunale “Gran Sasso- cconcia”, si è svolto con successo il torneo di calcio organizzato per il 26° anno dal Comitato “La Città Solidale”, presieduto dal Prof. Domenici Ludovici in collaborazione, come per l’anno scorso, con i Cavalieri Templari Federiciani di L’Aquila.

Dalle ore 9.00 alle ore 14.30 le squadre in campo, composte dalle due formazioni dell’Università di L’Aquila – Facoltà di Scienze Motorie, dalla Gssi, da “L’Aquila Calcio 1927” e dal Conservatorio di L’Aquila si sono date battaglia, ma alla fine l’ha spuntata la squadra dell’Ateneo di Scienze Motorie Univaq 1 che ha sfidato in finale la formazione composta dai giocatori de “L’Aquila Calcio 1927”; il terzo posto è andato agli studenti della Gssi, il quarto alla seconda squadra di Scienze Motorie ed il quinto posto al Conservatorio di L’Aquila. Si sono sfidate in un’appassionante competizione anche le due squadre delle scuole medie di Pizzoli e di Montereale.

Alla manifestazione, cui ha fatto seguito la cerimonia di premazione con la consegna alla squadra vincitrice dell’Ateneo di Scienze Motorie Univaq 1 del trofeo biennale intitolato XXVI^ edizione de “La Partita del Cuore”, hanno presenziato l’Assessore del Comune di L’Aquila Avv. Ersilia Lancia, i Consiglieri Comunali Dr. Enrico Verini, Dr. Gianni Padovani e Dr. Rotellini, la Vice Presidente del Panathlon Club L’Aquila Avv. Carlotta Ludovici il Presidente di Atletica L’Aquila Dr. Corrado FIschione, Giulia Fischione in rappresentanza dell’Atletica L’Aquila, la Prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra dell’Univaq, con i graditi saluti dell’On. Stefania Pezzopane.

A nome del Comitato “La Citta’ Solidale”, presieduto dal Prof. Ludovici Domenico, un ringraziamento speciale a tutti loro, agli arbitri Aia – sez. L’Aquila, a tutti i concittadini aquilani, ma soprattutto un plauso a tutti i giocatori instancabili, che sfidando la pioggia mattutina, si sono affrontati con spirito sportivo di solidarietà e lealtà, rendendo speciale questo giorno.

Si ricorda che l’evento è stato patrocinato dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di L’Aquila, dal Comune di L’Aquila, dalla Fondazione Carispaq, dal Panathlon Club Service di L’Aquila e dall’Aquila Calcio.

“Lo Sport contiene in se una forte valenza educativa, per la crescita della persona: crescita personale, nell’armonia di corpo e di spirito, e crescita sociale, nella solidarietà, nella lealtà, nel rispetto”.