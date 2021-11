L’AQUILA: GIORNATA CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE, UN INCONTRO ALL’ITIS AMEDEO D’AOSTA

L’AQUILA – Giovedì 25 novembre a partire dalle ore 10,45 presso l’aula Magna dell’istituto Amedeo d’Aosta (in via colle sapone) nell’ambito della giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Istituto Istruzione Superiore Amedeo d’Aosta, il Rotary Club L’Aquila e il Dipartimento Universitario MeSVA organizzano un incontro per e con gli studenti con la finalità di condividere la convinzione che le sopraffazioni nei riguardi delle donne non siano più tollerabili.

Le violenze nei confronti delle donne devono suscitare indignazione nella comunità che deve assumere il ruolo di accoglienza e di sostegno nei riguardi della donna offesa minacciata da uomini che interpretano una cultura arcaica che dovrebbe essere superata in tutti gli ambiti della vita sociale.

Interverranno la dirigente dell’Istituto Istruzione Superiore Amedeo D’Aosta Prof.ssa Maria Chiara Marola, il presidente del Rotary Club L’Aquila Arc. Antonio Di Stefano, la dott.ssa Patrizia Masciovecchio, il Prof. Massimo Casacchia, organizzatore dell’evento, la prof.ssa Tiziana Falancia, la Dott.ssa Rosalba Angeloni in rappresentanza della Polizia di Stato, la Prof.ssa Laura Giusti ricercatrice in psicologia clinica dell’Università dell’Aquila e il presidente dell’Associazione Maschile Plurale, prof. Marco Deriu.