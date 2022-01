L’AQUILA, GIORNATA DELLA MEMORIA: CONSEGNA MEDAGLIE D’ONORE A CITTADINI DEPORTATI NEI LAGER NAZISTI

L’AQUILA – La Repubblica Italiana con la Legge n. 211 del 20.07.2000 ha riconosciuto la data del 27 Gennaio quale “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte e coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

In occasione della ricorrenza, giovedi 27, alle ore 10:00, si svolgerà in Prefettura, nel rispetto delle normative anti covid, una cerimonia di consegna di medaglie d’onore ai familiari di due militari deportati ed internati, alla presenza dei rappresentanti dei comuni di residenza, a riconoscimento morale del loro sacrificio e come monito e ricordo per le future generazioni.

L’ELENCO DEGLI INSIGNITI

Lorenzo Maceroni (deceduto)

militare – luogo di internamento STALAG I A

periodo di deportazione dall’ 08/09/1943

residenza in vita: Comune di Borgorose

Ritira la medaglia la nipote Aurora De Simone

Riccardo De Simone (deceduto)

militare – luogo di internamento SANDBOSTEL, DORA, BUCKENWALD

periodo di deportazione dal 09/09/1943 AL 01/04/1945

residenza in vita: Comune dell’Aquila

Ritira la medaglia il nipote Gabriele De Simone