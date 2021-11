L’AQUILA, GIORNATA DELL’ALBERO: 20 ACERI PER CELEBRARE DONATI DA INTERNATIONAL INNER WHEEL

L’AQUILA – In occasione della “Giornata nazionale degli alberi”, istituita nel 2013 per tutelare la natura e la ricchezza botanica, dopo lo stop dovuto alla pandemia, l’assessorato all’Ambiente ha stabilito di celebrare la ricorrenza con la piantumazione di 20 nuovi alberi, donati dall’associazione femminile International Inner Wheel, nata nel 1991, che da anni promuove iniziative di solidarietà a livello locale, nazionale e internazionale.

“Quest’anno grazie alla collaborazione dell’International Inner Wheel, che ci ha donato 20 aceri, inizieremo la riqualificazione del nuovo svincolo autostradale L’Aquila ovest, con l’intento di rendere più verde e più accogliente l’ingresso in città” spiega l’assessore Fabrizio Taranta.

“Si tratta di un’iniziativa celebrativa che punta a promuovere l’importanza fondamentale degli alberi nella nostra vita, capaci non solo di contrastare i cambiamenti climatici, ma anche di migliore la nostra salute e la qualità dell’ambiente, che si inserisce a pieno titolo nelle politiche di forestazione urbana che questa amministrazione sta portando avanti con convinzione e tenacia” conclude Taranta.