L’AQUILA: GIORNATA DI MANUTENZIONI AD ASSERGI

L’AQUILA – Una giornata di manutenzioni ordinarie e straordinarie nella frazione di Assergi, organizzate dal Servizio Viabilità Manutenzione Ordinaria e Straordinaria del Comune dell’Aquila.

Lo fa sapere il consigliere comunale con delega alle Politiche della Montagna Luigi Faccia.

Sono stati riposizionati diversi cartelli di indicazione stradale, vari specchi nei punti di incrocio tra la viabilità del centro abitato e la Strada Statale 17 bis e ripristinati alcuni punti del manto stradale deteriorati dal passaggio dei mezzi pesanti della ricostruzione post terremoto.

“Ringrazio il personale preposto a tali manutenzioni sia per il lavoro svolto in maniera puntuale e veloce, che per la disponibilità e la sollecitudine con cui gli uffici hanno risposto alle segnalazioni della popolazione”, scrive Faccia.