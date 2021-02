L’AQUILA, GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: LE CELEBRAZIONI NELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO

L’AQUILA – Giovedì 11 febbraio la Chiesa celebra la XXIX Giornata Mondiale del Malato. La celebrazione diocesana, nel rispetto delle prescrizioni vigenti per evitare la diffusione del covid-19, avrà luogo nella Basilica di San Bernardino da Siena con la presenza della sezione cittadina dell’Unitalsi.

Sua eccellensa, Mons. Orlando Antonini, Arcivescovo Nunzio Apostolico, presiederà la santa Messa, con la liturgia della memoria delle apparizioni della Beata Vergine Maria a Lourdes, che avrà inizio alle ore 18,30 e sarà preceduta dalla recita del Rosario Meditato.

Quest’anno, nell’impossibilitàa causa dell’emergenza sanitaria in attodi amministrare comunitariamente il Sacramento dell’Unzione degli Infermi, Mons. Antonini, dopo l’omelia,rivolgerà la preghiera per invocare sui presenti la guarigione nel corpo e nello spirito.

Al termine della Messa alcuniuniltasiani muoveranno la statua della Madonna di Lourdes, presente in Basilica, lungo il percorso della navata mentre i fedeli, restando al proprio posto, la accompagneranno con preghiere e canti mariani per affidare alla Madre celeste ogni intenzione per l’uscita dalla pandemia.

Download in PDF©