L’AQUILA, GIORNATA MONDIALE DELLA FIBROMIALGIA: DOMANI FONTANA LUMINOSA SARA’ ILLUMINATA DI VIOLA

L’AQUILA – Domani, mercoledì 12 maggio, è la giornata mondiale della fibromialgia, indetta per sensibilizzare la popolazione nei confronti di una sindrome dolorosa e invalidante che in Italia non è ancora riconosciuta ovunque e che colpisce circa 3 milioni di persone, il 90% dei casi donne. Aderendo alla richiesta di varie organizzazioni impegnate in questa problematica, il Comune dell’Aquila parteciperà alla giornata in questione illuminando di viola la Fontana luminosa.