L’AQUILA: GIOVANE DONNA IN COMA PER OVERDOSE, 50ENNE ARRESTATO PER SPACCIO

L’AQUILA – Carabinieri e 118 in soccorso di una giovane donna in coma per overdose.

Un intervento tempestivo ieri pomeriggio, nella frazione aquilana di Paganica, che ha evitato conseguenze ben più gravi di quelle accertate durante le operazioni di soccorso della donna, ritrovata priva di sensi sul pavimento della propria abitazione.

L’allarme, lanciato da un congiunto, è arrivato anche ai militari della Stazione di Paganica che, già in pattugliamento cittadino, hanno raggiunto la giovane che è stata così rianimata e stabilizzata dall’equipe del 118 e subito trasferita in ospedale dove è stata ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Ai militari del Comando Stazione il compito di ricostruire i fatti.

La celerità degli accertamenti svolti hanno portato all’acquisizione di numerosi elementi che hanno fatto luce sull’accaduto, ipotizzando così una precedente cessione di droga in favore della persona colta da malore dopo averla assunta.

In breve, i carabinieri impegnati nella ricostruzione dell’evento hanno individuato il presunto spacciatore, subito raggiunto presso il proprio domicilio e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare.

Nel corso delle attività di polizia giudiziaria, altri importanti elementi si sono aggiunti a quelli raccolti durante il primo sopralluogo fatto nell’abitazione della malcapitata, rafforzando così le fonti di prova nei confronti di un 50enne del posto, per questo arrestato in relazione all’ipotesi di spaccio di stupefacenti e lesioni come conseguenza di altro reato.

L’uomo, la cui posizione è stata rappresentata al pm di turno presso la Procura della Repubblica dell’Aquila, è stato messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si terrà dinanzi il Gip dello stesso Tribunale.