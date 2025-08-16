L’AQUILA: GIOVANE MALMENATO AL TERMINALBUS DI COLLEMAGGIO. ESEGUITI TRE ARRESTI

L’AQUILA – Ancora violenza al terminal bus di Collemaggio all’Aquila dove il 14 agosto un giovane egiziano è stato circondato e pestato da tre connazionali – tra cui un minorenne – finendo in ospedale con una ferita al volto e una prognosi di dieci giorni: sono scattati gli arresti dei carabinieri. Si tratta di un 21enne e un 18enne oltre al minore. Secondo quanto si è appreso tre avrebbero puntato un coltello contro la vittima, utilizzando anche uno spray urticante. Tutto, a quanto sembra per rubare vestiti, scarpe, un telefonino e pochi spiccioli.

Il giovane sarebbe stato colpito con estrema violenza con un bastoneriportando contusioni e ferite. La scena, è stata confermata da alcuni testimoni che hanno assistito al pestaggio e hanno subito allertato i soccorsi e forze di polizia.