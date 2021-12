L’AQUILA, GIOVANE SCENDE IN STRADA PER PULIRE MARCIAPIEDI: CITTADINI “COLPITI DA SUO SENSO CIVICO”

L’AQUILA – Si chiama cittadinanza attiva, partecipazione alla vita di tutti, ciò che spesso dimentichiamo, lasciando i nostri ambienti alla noncuranza e all’abbandono.

Cosa che non ha fatto Leonardo Renzetti, 17enne che a ha impegnato il suo tempo a tenere in ordine strada e marciapiedi sporchi, in zona Sant’Antonio, nel capoluogo.

Il ragazzo, residente in città, è volontario della Croce rossa e ha da sempre avuto a cuore il servizio per la sua comunità.

Armato di guanti, contenitore per raccogliere fango e foglie secche, oltre che di tutti gli arnesi del mestiere e tanta buona volontà, il giovane è sceso in strada nei giorni scorsi per dare una mano concreta alla città, iniziando semplicemente a pulire.

Un gesto generoso e altruista che non ha tardato ad essere notato dai suoi concittadini, che colpiti “dal suo senso civico”, hanno voluto quindi segnalarlo ad AbruzzoWeb.