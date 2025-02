L’AQUILA: GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO RUBINETTI A SECCO A COPPITO PER LAVORI ALLE CONDOTTE GSA

L’AQUILA – “L’ufficio Tecnico della Gran Sasso Acqua spa informa che, in relazione ai lavori di sostituzione delle condotte idriche in via Stiffe della frazione Coppito dell’Aquila, risulta necessario interrompere l’erogazione idrica, in fascia oraria compresa tra le ore 08.30 e le ore 16.30 del giorno giovedì 27 febbraio”, spiega la società acquedottistica aquilana in una nota.

Escluse dalla sospensione dell’erogazione dell’acqua le seguenti zone della frazione: via Vetoio, Ospedale San Salvatore, Polo Universitario di Coppito, Coppito Montagnino, Progetto Case di Coppito, Zona Guardia di Finanza.