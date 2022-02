L’AQUILA: GIOVEDI’ CELEBRAZIONE DI SAN BIAGIO NELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

L’AQUILA – Nella Basilica di San Giuseppe Artigiano in via Sassa, a L’Aquila, già intitolata a San Biagio di Amiternum Vescovo e Martire del IV secolo, la Parrocchia Universitaria festeggia il santo del 3 febbraio, caro alla popolazione aquilana e invocato da sempre come protettore della gola e dagli altri mali.

Nel pomeriggio di giovedì 3 febbraio 2022, rispettando le disposizioni in essere anti Covid, alle ore 17,30 don Dante Di Nardo, Direttore della Caritas Diocesana, presiederà la Santa Messa con la liturgia del santo e alle ore 19,30 Sua Ecc.za Mons. Antonio D’Angelo, Vescovo Ausiliare di L’Aquila, presiederà la Messa solenne.

Al termine di ogni celebrazione avverrà il rito di benedizione della gola, nelle modalità possibili a causa della pandemia, e potrà essere ritirato, presso l’altare dedicato a S. Biagio, il pane benedetto a ricordo di uno dei miracoli del santo di Amiternum.

Le offerte per il pane di San Biagio saranno devolute alla Caritas Diocesana per le necessità dei bisognosi della diocesi sempre più pressanti a causa delle difficoltà del tempo presente