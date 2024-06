L’AQUILA – L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, per eseguire lavori di sostituzione contatori acqua si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica, in fascia diurna, nella giornata di giovedì 13 giugno, indicativamente dalle 8.30 alle 12.30 alle utenze in via Acquasanta all’Aquila.