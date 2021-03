L’AQUILA, GIRO D’ITALIA 2021: VITTORIO FABRIZI PRESIDENTE COMITATO ORGANIZZATORE TAPPA

L’AQUILA – Sarà Vittorio Fabrizi il presidente del Comitato organizzatore della tappa del Giro d’Italia che il prossimo 17 maggio partirà dall’Aquila alla volta di Foligno.

Lo ha stabilito la giunta comunale che, oltre a dirigenti, funzionari, tecnici comunali e rappresentanti delle società partecipate, ha inserito nell’organismo anche gli assessori allo Sport e alle Politiche Sociali, rispettivamente Vito Colonna e Francesco Bignotti. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sarà coordinatore del Comitato di tappa.

Come noto Fabrizi ha rimesso il proprio incarico da assessore allo Sport al Comune dell’Aquila il 27 febbraio scorso per prendere servizio presso la struttura commissariale per il sisma 2016.

“La scelta di Fabrizi, grande appassionato delle due ruote, ci è sembrata opportuna per sugellare l’impegno profuso per ottenere il ritorno del Giro in città e per garantire una continuità ai processi che si sono attivati nei mesi scorsi per questo importante appuntamento sportivo. – spiegano sindaco Biondi e assessore Colonna – L’organizzazione di un evento legato a una kermesse di rilevanza mondiale, quale è la corsa rosa, richiede professionalità, impegno e competenze che saranno messe a disposizione non solo dei promotori della rassegna ma dell’intera comunità aquilana”.