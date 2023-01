L’AQUILA: GLI ALUNNI DELLA “DANTE ALIGHIERI” CELEBRANO IL GIORNO DELLA MEMORIA

L’AQUILA – “Il senso del Giorno della Memoria non è solo un momento per ricordare ma è anche un’occasione per riflettere insieme su un evento della storia recente che ci tocca da vicino, per comprenderne cause e dinamiche e creare negli alunni le basi per una coscienza civica e una consapevolezza storica. Con i nostri ragazzi abbiamo voluto percorrere il canale della musica e della letteratura che è una nostra cifra didattica e identificativa”.

Così la preside Antonella Conio al termine dell’evento, che si è svolto oggi pomeriggio nel Palazzetto dei Nobili a L’Aquila, per celebrare Giorno della Memoria 2023 con gli alunni della scuola media “Dante Alighieri”. Coinvolti i ragazzi di sette classi delle sezioni e dei corsi musicali sotto la guida delle docenti di italiano e musica.

A partire dalle 17.30 parole e musica hanno accompagnato i partecipanti, alternandosi in un emozionante e significativo pomeriggio: “Se questo è un uomo” di Primo Levi, “C’è un paio di scarpette rosse” di Joyce Lussu per quanto riguarda i brani poetici e brani di prosa tratti da “Il coraggio di vivere” di Nedo Flaiano e “Bambini e maestri” di H.G. Ginot sulle note di E. Bobtol e K. Arguello.