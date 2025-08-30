L’AQUILA: GLI ARBITRI ÉLITE DI RUGBY REGALANO GIOIA E DONI AI BAMBINI RICOVERATI IN OSPEDALE

L’AQUILA – È stata una vera festa per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale dell’Aquila la visita di questa mattina da parte di una rappresentanza di arbitri elite di rugby.

Il gruppo, guidato dal coordinatore nazionale della Federazione, Riccardo Bonaccorsi, e dal consigliere nazionale arbitri, Giampiero Salvi, insieme alle volontarie di Abio (Associazione bambini in ospedale) e dell’associazione “L’Aquila per la vita” Onlus, ha donato magliette, palloni da rugby, cravatte per i medici e soprattutto tanti sorrisi ai bambini ricoverati.

Grande entusiasmo ha suscitato la presenza di Andrea Piardi, primo arbitro italiano a dirigere un incontro del prestigioso Sei Nazioni e una partita dei Lions, che si è intrattenuto a giocare con i piccoli pazienti e con i loro genitori, trasformando l’incontro in un momento di leggerezza e vicinanza.

Ad arricchire l’iniziativa, anche l’intervento degli esperti di clownterapia pediatrica, che hanno contribuito a rendere la giornata ancora più speciale.

Alla dottoressa Gabriella Bottone, braccio operativo del reparto, Bonaccorsi ha consegnato un foulard ufficiale della federazione, mentre “L’Aquila per la vita” ha regalato braccialetti e penne personalizzate.

Soddisfazione e commozione sono state espresse da Ermanno Palmerio, coordinatore regionale genitoriale arbitri, che ha sottolineato l’importanza di questi momenti di vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.