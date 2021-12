L’AQUILA, GLI AUGURI DEL SINDACO PIERLUIGI BIONDI AI CITTADINI IN OCCASIONE DEL NATALE

L’AQUILA – “‘Buon Natale’, è un augurio sempre più appannaggio dei social ed è come se avesse perso di significato. Un significato, che per noi aquilani, invece, si è rafforzato dopo il 2009 e dopo l’attuale e pesante emergenza sanitaria. Con il “Buon Natale” ci auguriamo una buona nascita. E, noi aquilani, nonostante il dolore, sappiamo molto bene che ci vuole vita per riedificare una città e il suo territorio, per far rifiorire una comunità”.

Lo scrive il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a tutti cittadini, in occasione del Natale.

“Siamo nati di nuovo, nonostante le macerie. La vita ha preso il sopravvento. Le radici identitarie, i valori di riferimento, l’etica basata sulla responsabilità hanno rappresentato la strada maestra lungo la quale ci siamo incamminati in questo incredibile quanto creativo percorso di rigenerazione urbana e civica”, dice.

“Cosa ci raccontano le luci che in questi giorni illuminano la città? Di una comunità che non si è spenta per la pandemia, mantenendo accesa la speranza; di Istituzioni pubbliche capaci di lavorare in sinergia; di una sanità provata ma indomita; dell’impegno dell’esercito e delle forze di polizia, della protezione civile e dei tanti volontari che ci accompagnano nei nostri percorsi vaccinali come nei nostri momenti di svago”.

“Il Presidente Mattarella – nel corso dello scambio di auguri di fine anno – ha ricordato la centralità del rapporto con i sindaci e con gli amministratori locali quale punto di riferimento prezioso per le loro comunità e “generosa avanguardia della Repubblica in ogni territorio”.

“Una affermazione di grande valore civico e democratico che mi ha reso ancora più orgoglioso del ruolo che gli aquilani mi hanno riconosciuto. L’augurio che faccio ai miei concittadini è di alzare lo sguardo verso una città e un territorio che sanno farsi progetto ma, soprattutto, invito i giovani a guardare con gli occhi della speranza il loro futuro”, sottolinea.

“Auguro alle famiglie – sia pure con le necessarie accortezze anti covid – di trascorrere insieme il Natale. La famiglia è casa, lì dove c’è amorevolezza vera, dove la solitudine si compensa con gesti di affetto, dove la sofferenza è condivisa nell’abbraccio, dove i sorrisi sono ricostituenti per l’anima. Buona nascita a tutti!”, conclude.