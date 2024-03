L’AQUILA: GLI EX ALUNNI DELL’ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI SI RITROVANO A 46 ANNI DAL DIPLOMA

L’AQUILA – Hanno condiviso professori straordinari che hanno lasciato il segno nelle loro esistenze, ma anche insegnanti nevrotici, interrogazioni fuori programma e compiti a sorpresa.

Sono gli alunni del V°A dell’A.S. 1977/78 dell’Istituto Tecnico per Geometri “O. Colecchi” dell’Aquila, compagni di classe che si sono rivisti nel corso di una reunion giudicata emozionante, tra ricordi, aneddoti e vecchie foto.

Dopo l’esame di Stato ognuno per la sua strada ma, a ben 46 anni dal diploma, una cena li ha riuniti tutti insieme per trascorrere una serata come ai vecchi tempi.