L’AQUILA: GLI ORGANI STORICI SUONANO PER CELEBRARE IL NATALE

L’AQUILA – Nelle suggestive cornici di alcune delle più belle chiese aquilane si snoderà un percorso di ascolto che celebrerà lo spirito festoso del Natale, attraverso il suono senza tempo degli organi storici della città.

Domani, sabato 21 dicembre, dalle 16 alle 18, L’Aquila accoglie “L’Organo e il Natale”, “un pomeriggio di meditazioni musicali dedicate alla festa nelle chiese di Santa Maria del Suffragio e San Silvestro, i cui rettori si ringraziano, e l’Oratorio di Sant’Antonio in via San Marciano”, si legge in una nota.

“Gli organi aquilani, con le loro voci uniche e venerabili, rappresentano infatti un patrimonio di straordinaria importanza, troppo spesso trascurato”.

Gli organisti Luciano Bologna, Sarah D’Ascenzo, Carlo Ferdinando de Nardis, Vittorio Lucchese, Jolanda Masciovecchio e il mezzosoprano Federica Scimia, alternandosi nel corso del pomeriggio, offriranno in ciascuna chiesa una successione di proposte musicali di varie epoche e provenienze, con ogni esecuzione che sarà un dialogo con gli strumenti stessi, con il pensiero rivolto al Natale.

L’ingresso è libero, con la semplice visita della chiesa tra le 16 e le 18. Gli organisti che si susseguiranno saranno i seguenti:

Chiesa di Santa Maria del Suffragio

Sarah D’Ascenzo: musiche di Bach, Esposito, Zimarino, Walther;

Vittorio Lucchese, organo; Federica Scimia, soprano: musiche di Fauré e Saint-Saens;

Carlo Ferdinando de Nardis: musiche di César Franck;

Chiesa di San Silvestro

Luciano Bologna: musiche di Pachelbel e Buxtehude;

Sarah D’Ascenzo: musiche di Bach, Praetorius, Yon;

Oratorio di Sant’Antonio dei Cavalieri de Nardis

Vittorio Lucchese: musiche di Frescobaldi e Zipoli

Carlo Ferdinando de Nardis: musiche di Frescobaldi, Pachelbel, Bach

Jolanda Masciovecchio: Musiche di Antico, Cabezón, A. Gabrieli, Frescobaldi, Zipoli