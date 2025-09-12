L’AQUILA: GOBETTI ALL’INCONTRO SU “8 SETTEMBRE 1943” E IL RUOLO DEI MILITARI NELLA RESISTENZA

L’AQUILA, – Oggi, venerdì 12 settembre, alle 17:30, la Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre Onlus ospita l’incontro “8 settembre 1943: la scelta”, dedicato ai militari italiani che dopo l’armistizio aderirono alla lotta di Liberazione contro il nazifascismo.
Protagonista sarà lo storico Eric Gobetti, in dialogo con Betty Leone e Roberta De Zuani.
L’appuntamento, in programma a Palazzo Cappa Cappelli, prevede testimonianze, immagini e un omaggio a Giulio De Agostini Dragonetti De Torres con l’esecuzione de I Solisti Aquilani.
L’iniziativa è organizzata con il contributo dell’Anpi.
