L’AQUILA, GRAN SASSO ACQUA: “ROTTURA VIALE CROCE ROSSA, POSSIBILI DISAGI EROGAZIONE IDRICA”

L’AQUILA – L’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa informa che “a causa di una rottura improvvisa su viale della Croce Rossa, nelle vicinanze del distributore di carburante, l’erogazione idrica potrebbe subire interruzioni e potrebbero verificarsi dei disagi al traffico per i lavori di riparazione in corso. I tecnici sono sul posto l’azienda si scusa per il disagio”.