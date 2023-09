L’AQUILA: GRANDE SUCCESSO DELL’INIZIATIVA “CONOSCIAMO AMITERNUM” ORGANIZZATA DA ADUC PRETURO

L’AQUILA – “Ringraziamo i tanti partecipanti all’iniziativa del 3 settembre “Conosciamo Amiternum” , i professori Alfonso Forgione e Giulio Pacifico per le loro appassionanti lezioni di storia e archeologia, la Direttrice Regionale Musei Abruzzo Dottoressa Federica Zalabra per la disponibilità, l’Associazione 99 Castelli per aver organizzato la visita in bicicletta e tutti coloro che hanno aiutato nell’organizzazione”.

Lo si legge in un comunicato di Adoc Preturo che prosegue dicendo “Siamo molto felici che il nostro posto del cuore ieri sia stato un magnifico luogo di curiosità e attrazione culturale”.