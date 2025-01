L’AQUILA: GRANDE SUCCESSO PER I MUSICISTI PROTAGONISTI DELLA FESTA “SAN LUSTIO”

L’AQUILA – Qualche giorno fa, presso il centro commerciale L’Aquilone, si è tenuta la seconda edizione di una festa goliardica intitolata scherzosamente a “San Lustio”, inventata lo scorso anno da alcuni concittadini aquilani. Sia nel 2024 che quest’anno, all’avvenimento ha riscosso un grande successo di pubblico. Sul palco allestito per l’occasione in uno spazio appositamente riservato all’avvenimento, si sono alternati alcuni artisti che hanno cantato le canzoni più famose del repertorio dialettale aquilano. Apprezzata, come del resto le altre, la composizione “Dalla bolla de Celestino V° agliu giubilèo de Bonifacio VIII” del cantautore di Cagnano Amiterno (L’Aquila) Claudio Cucchiella (nella foto).