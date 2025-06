L’AQUILA: GRANDI MAESTRI E GIOVANI TALENTI DELLA DANZA UNITI PER IL PREMIO I CENTO PASSI

L’AQUILA – Mercoledì 9 luglio alle ore 21:00, la Scalinata di San Bernardino, all’Aquila, ospiterà una serata speciale dedicata alla grande danza italiana e internazionale.

In occasione della prima edizione del Premio “I Cento Passi”, si alterneranno sul palco protagonisti assoluti della scena coreutica e giovani promesse, in un incontro tra generazioni all’insegna dell’eccellenza artistica.

L’evento è organizzato dal Festival Danza I Cento Passi, che quest’anno celebra la sua quinta edizione.

Il riconoscimento è nato per omaggiare figure che hanno lasciato un segno profondo nella storia della danza e, allo stesso tempo, per dare visibilità ai nuovi talenti che si stanno affermando in Italia e all’estero.

La serata sarà condotta da Monica Lubinu, già apprezzata negli scorsi anni per la sua capacità di raccontare l’arte con passione e competenza.

Tra i premiati spiccano nomi di assoluto rilievo: Liliana Cosi, icona del balletto a livello internazionale; Alessandra Amato, étoile del Teatro dell’Opera di Roma; Daniele Cipriani, importante impresario di danza; Luciano Cannito, regista, coreografo e direttore artistico; Annamaria Galeotti, direttrice dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma; Francesco Annarumma, coreografo attivo a livello internazionale; Annamaria Salzano, esperta in riabilitazione coreutica e posturologia.

Spazio anche alle nuove leve, con il riconoscimento “Giovanissimi Talenti” assegnato a Mathias Castellano e Fiorentino Cardillo, giovanissimi danzatori che si sono già distinti per talento e dedizione.

Nel corso della serata si esibiranno dal vivo la Compagnia Nuovo Balletto Classico, i danzatori Giacomo Mori e Novella Petrucci del Teatro di Pilzen (Repubblica Ceca) e gli allievi del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila. Presente anche la regista Camilla Ferranti, attualmente impegnata in un docufilm sulla vita e l’arte di Liliana Cosi.

Particolarmente significativo il coinvolgimento del Centro Parkinson e Terapie Avanzate dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, che sarà presente per sottolineare il valore della danza come strumento di ricerca, benessere e impegno sociale.

I biglietti per partecipare alla serata sono già disponibili.

Per info:

https://teatrodei99.voxmail.it/p/jxpr0s/c-a715ec15