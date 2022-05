L’AQUILA – Gravissimo incidente, intorno alle 14.40, all’uscita della scuola dell’infanzia di Pile-Primo Maggio, in via Salaria Antica Est, all’Aquila.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto, una Volkswagen Passat, si sarebbe sfrenata e, dopo una corsa di circa 20 metri in discesa, avrebbe sfondato il cancello del giardino della scuola investendo, secondo le prima informazioni, 4 bambini dai 3 ai 5 anni.

Alcuni di loro sarebbero in gravi condizioni: tre sono stati trasportati subito in ospedale, mentre un bambino di 3 anni è stato portato via in un secondo momento dopo un intervento di rianimazione in estrema urgenza durato 40 minuti.

Altri piccoli, per evitare di essere travolti, sono subito corsi via restando lievemente feriti nella fuga. Alcuni di loro sono sotto shock.

Scene di disperazione davanti la scuola d’infanzia, di proprietà comunale, con le maestre e i genitori subito accorsi.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile.

L’auto, secondo le informazioni raccolte, sarebbe di una mamma che era andata a prendere suo figlio all’asilo, lasciando l’altra bambina nella vettura. Dunque, c’è l’ipotesi che sia stata proprio quest’ultima a sbloccare il freno a mano mentre stava giocando. L’automobile era parcheggiata nello spazio di un asilo in via Salaria Antica Est a L’Aquila, nei pressi del Tar, quando improvvisamente avrebbe ceduto il freno.

Racconta uno dei soccorritori, un vigile del fuoco, che preferisce non rivelare il nome: “una scena terribile, quattro bambini sono stati travolti dalla macchina e dalla cancellata, rimanendo incastrati sotto il motore e la stessa cancellata. Abbiamo dovuto sollevare l’automobile e il cancello e tirarli fuori nel più breve tempo possibile, in di una corsa contro il tempo, facendo la massima attenzione. Una esperienza durissima”.

Il procuratore Stefano Gallo sta ascoltando i vari testimoni alla presenza della preside Monia Lai.

All’asilo è arrivato anche il sindaco Pierluigi Biondi visibilmente scosso: “non ci sono altre parole, “ha detto Biondi, trattenendo le lacrime, ai cronisti mentre lasciava l’asilo per recarsi all’ospedale.

“Con il cuore e con le preghiere per i bambini coinvolti nel terribile incidente fuori l’asilo di Pile. Ciò che è accaduto ci lascia senza parole, non possiamo far altro che guardare al cielo, confidare nella bravura dei nostri medici e stringerci attorno alle famiglie di questi piccoli. Questo vuol dire essere una comunità”, commenta al deputata Stefania Pezzopane, anche lei sul posto.

“Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando Il primo bambino nato a Fontecchio, nelle aree interne, dopo l’approvazione della legge sullo spopolamento; il primo nato che ha ricevuto il contributo alla natalità. Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie. Speriamo che questa tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l’evolversi della situazione”, scrive in una nota il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

IN AGGIORNAMENTO