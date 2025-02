L’AQUILA: GRAVI LESIONI PER L’ANZIANA CADUTA NELLA GRATA, PREVISTA FORTE RICHIESTA DI DANNI

L’AQUILA – Sono più gravi del previsto le condizioni dell’anziana che è inciampata cadendo successivamente sulla grata movibile pericolante, non segnalata e non illuminata: stava andando a prendere l’autobus Ama alla fermata 3A nella frazione aquilana di Cansatessa.

La donna, infatti, non è certo in pericolo di vita ma ha riportato una frattura scomposta della spalla, prevista la trazione con ferri per diverso tempo, e ha subìto due interventi chirurgici. E, inoltre, è stata riscontata una contusione al ginocchio molto importante più altre escorazioni. Insomma si prospetta una degenza lunga e dolorosa. In arrivo una forte richiesta di risarcimento.

Sta di fatto che, in appena 24 ore, la grata è stata sistemata dal Comune anche se il marciapide ancora non è stato ancora del tutto sistemato. Sul posto, subito dopo l’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che ha fatto i rilievi i quali sono stati chiamati da un giornalista avvisato dai residenti.