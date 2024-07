L’AQUILA: GSA, INTERRUZIONE EROGAZIONE IDRICA PER CONSUMI ANOMALI SABATO 13 LUGLIO DALLE ORE 21

L’AQUILA – L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, a causa di consumi anomali, si rende necessario ed urgente interrompere l’erogazione idrica nelle seguenti località: Coppito, Cansatessa, Pettino, Pianola, Sant’Elia Paganica, Tempera dalle ore 21:00 di oggi, sabato 13 luglio, fino alle ore 6:00 di domani, domenica 14 luglio.

“Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la comprensione. Invitiamo inoltre a limitare il consumo di acqua alle necessità domestiche”, si legge in una nota della Gran Sasso Acqua S.p.A. inviata in serata agli organi di informazione.